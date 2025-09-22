Funerali di Charlie Kirk, Trump: “È martire per la libertà”. La moglie: “Perdono l’assassino”

Decine di migliaia di persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali di Charlie Kirk, l’attivista statunitense di destra ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre. Presente anche il presidente americano Donald Trump, che ha definito Kirk un “martire per la libertà”. Mentre Erika Kirk, moglie dell’influencer e nuovo capo della sua associazione Turning Point, nel suo discorso ha detto di perdonare l’assassino del marito.

Donald Trump e Erika Kirk ai funerali di Charlie Kirk in Arizona (Foto AP)

Trump: “Kirk martire per la libertà, nessuno lo dimenticherà”

“Charlie Kirk ora è un martire per la libertà dell’America”, ha detto il presidente americano Donald Trump nel suo discorso alle esequie dell’attivista. “So di parlare a nome di tutti i presenti qui oggi quando dico che nessuno di noi dimenticherà mai Charlie – ha aggiunto – E nemmeno la storia lo dimenticherà“.

Trump: “Pistola puntata contro Kirk ma il proiettile era per tutti noi”

“La pistola era puntata contro di lui, ma il proiettile era mirato a tutti noi“, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, rivolgendosi al mondo ‘MAGA’. “Charlie è stato ucciso per aver espresso le stesse idee in cui praticamente tutti in questa arena e la maggioranza delle persone negli altri luoghi di questo Paese credevano profondamente – ha aggiunto – L’assassino ha fallito nel suo intento perché il messaggio di Charlie non è stato messo a tacere“.

Trump: “Kirk parlava in nome della libertà, l’assassino un mostro”

Charlie Kirk “è stato ucciso violentemente perché parlava in nome della libertà e della giustizia di Dio, della patria, della ragione e del buonsenso”, ha detto ancora Trump. “È stato ucciso per aver detto la verità che aveva nel cuore“, ha proseguito, definendo l’assassino “un mostro radicalizzato”.

Trump: “A Kirk darò medaglia civile”

Trump ha poi annunciato che darà a Kirk “la medaglia d’onore civile, l’onorificenza più importante del nostro paese”.

Erika Kirk: “Perdono l’assassino di mio marito”

“Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, proprio come quello che gli ha tolto la vita”. Queste invece le parole di Erika Kirk, moglie dell’attivista. “Lo perdono”, ha aggiunto in lacrime riferendosi all’assassino.