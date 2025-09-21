Charlie Kirk, in Arizona i funerali dell’attivista ucciso – la diretta

Attese più di 100mila persone, oltre al presidente americano Donald Trump, allo State Farm Stadium di Glendale (Arizona) per i funerali di Charlie Kirk, l’attivista conservatore statunitense ucciso nello Utah lo scorso 10 settembre. Segui qui la diretta della cerimonia.
“La settimana scorsa abbiamo riportato a casa il mio caro amico Charlie Kirk per l’ultima volta. Oggi torniamo in Arizona per ricordare Charlie e onorare il suo sacrificio. Possa riposare in pace per l’eternità e possa Dio vegliare su Erika e sui loro bellissimi figli”. Lo ha scritto su X il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.
Un portavoce del dipartimento di polizia di Glendale, Jose Santiago, ha riferito alla Cnn che oltre 200mila persone potrebbero partecipare alla commemorazione di oggi per l’attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso lo scorso 10 settembre in un campus dello Utah. La Cnn sottolinea che si tratta del doppio rispetto alla stima precedente di 100mila persone. Santiago ha riferito alla Cnn che sono oltre 200mila le persone che si sono registrate per l’evento sul sito web di Turning Point Usa. Questo supererebbe facilmente i posti disponibili: secondo il suo sito web, lo State Farm Stadium, dove si terrà la commemorazione, ha una capienza di oltre 63mila persone, con la possibilità di espandersi per accoglierne altre 10mila; inoltre la Desert Diamond Arena, che fungerà da sede supplementare, ha una capienza di circa 19mila posti a sedere.
L’ex segretaria di Stato Usa Hillary Clinton ha criticato aspramente i repubblicani, compreso il presidente Donald Trump, che hanno promesso di dare la caccia a democratici e organizzazioni liberali sulla scia dell’assassinio del commentatore conservatore Charlie Kirk. “Penso che questo sia proprio quello che si legge nei manuali autoritari“, ha detto Clinton alla Cnn nella sua prima intervista televisiva dopo le elezioni del 2024. “Stanno prendendo un crimine terribile, questo orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo, insieme ad altre loro motivazioni, per attaccare i loro avversari politici“, ha dichiarato. In momenti come questi “la leadership dovrebbe cercare di unire le persone”, invece “stiamo assistendo a un aumento delle divisioni“, ha detto ancora.
“Oggi celebreremo la vita di un grande uomo“. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca per recarsi in Arizona ai funerali di Charlie Kirk. “Sarà una giornata dura”, ha aggiunto Trump.
Il presidente Usa Donald Trump e i suoi sostenitori renderanno omaggio all’attivista conservatore Charlie Kirk, la cui uccisione ha intensificato le tensioni politiche negli Stati Uniti. Al funerale di oggi, che si terrà in Arizona a partire dalle 11 ora locale (le 20 in Italia), è attesa una grande partecipazione, anche per ascoltare Trump, il vice presidente JD Vance e altre figure di spicco del movimento Maga (Make America Great Again). La cerimonia si terrà allo State Farm Stadium, sede degli Arizona Cardinals della NFL, a ovest di Phoenix, dove ha sede l’organizzazione Turning Point di Kirk, gruppo fondato dall’attivista e che ha svolto un ruolo significativo nel successo politico di Trump. Sono attese rigide misure di sicurezza, con un livello di presenza delle forze dell’ordine federali simile a quello del Super Bowl o di altri eventi di alto profilo. Interverrà anche la vedova di Kirk, Erika Kirk, che è stata nominata nuova leader di Turning Point.
L’uccisione di Kirk il 10 settembre in un college dello Utah ha scatenato dibattiti su violenza e libertà di parola. Trump ha accusato la “sinistra radicale” della morte di Kirk e molte persone hanno perso il lavoro perché l’amministrazione e i suoi sostenitori hanno denunciato discorsi che ritengono offensivi. Tyler Robinson, 22enne dello Utah, è stato accusato dell’omicidio di Kirk e rischia la pena di morte se condannato per le accuse più gravi. Le autorità non hanno rivelato un chiaro movente per la sparatoria, ma secondo i procuratori Robinson avrebbe scritto in un messaggio dopo la sparatoria dicendo che “ne aveva abbastanza” dell’odio di Kirk. Turning Point, il gruppo fondato da Kirk per mobilitare i giovani cristiani conservatori, è diventato sotto la sua guida un’organizzazione multimilionaria con un’enorme influenza.
Le decine di migliaia di persone che si prevede riempiranno lo stadio di Glendale per la commemorazione di Kirk testimoniano l’enorme influenza che egli ha accumulato nell’America conservatrice. L’Arizona è lo Stato di adozione di Kirk, che è cresciuto fuori Chicago e ha fondato Turning Point lì prima di trasferire l’organizzazione a Phoenix. Il vice presidente Usa Vance ha trasportato la bara di Kirk dallo Utah all’Arizona a bordo dell’Air Force Two il giorno dopo la sua morte e in seguito è stato ospite del podcast di Kirk.