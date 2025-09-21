Gaza City, 31 palestinesi uccisi all’alba

Mentre la guerra a Gaza entra in una nuova fase di escalation, oggi si attendono sviluppi cruciali anche sul fronte diplomatico. Il premier britannico Keir Starmer potrebbe annunciare il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte del Regno Unito.
Nel centro dell’enclave, dall’alba almeno 31 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza, di cui 28 a Gaza City. Lo riferisce l’emittente araba al Jazeera. Secondo quanto riferito dai medici, tra cui i familiari di un noto medico e quattro persone a bordo di un camion in fuga dalla parte settentrionale di Gaza City, le morti sono avvenute il giorno dopo che le forze israeliane hanno ucciso 91 palestinesi a Gaza in un giorno.
A seguito delle sirene suonate poco fa nelle aree di Lakhish e Ashdod, due proiettili sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza settentrionale. Lo rendono noto le Forze di difesa israeliane. L’IAF ha intercettato un bersaglio e il secondo è caduto in area aperta, come da protocollo. Non sono stati segnalati feriti.
Sirene sono suonate nella città di Nitzan, nel Distretto meridionale di Israele, e a nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane
“La soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati è l’unica prospettiva in grado di garantire nella regione una pace sostenibile a lungo termine. Abbiamo bisogno di uno Stato di Israele sicuro e di un’autorità palestinese vitale; non ci deve essere spazio per gli estremismi e la piaga di Hamas deve essere eliminata. So benissimo quanto gli atroci attacchi del 7 ottobre da parte di terroristi di Hamas abbiano scosso in profondità la nazione di Israele”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen in una intervista a Repubblica. “Tuttavia i recenti sviluppi, una carestia provocata dall’uomo e il soffocamento finanziario dell’Autorità palestinese, sono fonte di notevole preoccupazione – ha aggiunto -. I piani per un progetto di insediamento nella cosiddetta zona E1, se realizzati, determinerebbero di fatto una separazione tra la Cisgiordania occupata e Gerusalemme Est. Gli interventi messi in atto dal governo di Israele negli ultimi mesi costituiscono un chiaro tentativo di sabotare la soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati”.
Il premier britannico, Keir Starmer, annuncerà domani il riconoscimento dello Stato palestinese. Lo riportano diversi media britannici. Secondo la Bbc, la formalizzazione del riconoscimento giungerà con una dichiarazione nel pomeriggio di domenica. A luglio Starmer aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe riconosciuto lo Stato di Palestina a settembre a meno che Israele non avesse soddisfatto alcune condizioni, tra cui l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza e l’impegno a raggiungere un accordo di pace sostenibile a lungo termine che prevedesse una soluzione a due Stati.Fonti governative citate dalla Bbc hanno sottolineato che la situazione sul campo è peggiorata significativamente nelle ultime settimane e hanno citato immagini che mostrano la fame e la violenza a Gaza, che Starmer ha precedentemente descritto come “intollerabili”.
“Nell’area di Gaza City, le IDF hanno colpito ed eliminato Majed Abu Salmiya, un terrorista dell’ala militare di Hamas”. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane. “Nell’ambito del suo ruolo, Abu Salmiya operava come cecchino per Hamas – prosegue la nota – e si stava preparando a compiere un imminente attacco terroristico contro le truppe delle IDF nell’area di Gaza City. Prima dell’attacco, sono state adottate misure per ridurre al minimo i danni ai civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e ulteriori informazioni di intelligence”.