Jimmy Kimmel, a New York la protesta degli sceneggiatori a sostegno del celebre conduttore

Gli sceneggiatori cinematografici e televisivi si sono riuniti fuori dagli studi della ABC a New York per esprimere il loro sostegno a Jimmy Kimmel e alla libertà di parola.

La ABC ha sospeso il suo programma in seconda serata dopo i commenti del conduttore sull’assassinio di Charlie Kirk, lasciando alla società madre della rete la decisione se sostenerlo valga il rischio per la sua attività.

La sospensione è arrivata dopo che un gruppo di emittenti affiliate alla ABC ha dichiarato che non avrebbe mandato in onda lo show, e il presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr ha affermato che la sua agenzia aveva ottime ragioni per ritenere Kimmel, la ABC e la società madre Walt Disney Co. responsabili della diffusione di informazioni errate.