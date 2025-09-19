Jimmy Kimmel, Abc cancella il suo show: le reazioni

Molte star di Hollywood, e non solo, hanno sollevato la voce dopo la decisione di Abc di sospendere a tempo indeterminato lo show di Jimmy Kimmel. Uno dei programmi più seguiti degli Stati Uniti è stato interrotto per via dei commenti fatti dal conduttore in merito all’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso durante un comizio il 10 settembre scorso.

Letterman: “Ridicola la sospensione dello show di Jimmy Kimmel”

David Letterman ha definito “ridicola” la sospensione del ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Non puoi andare in giro a licenziare qualcuno perché hai paura o perché stai cercando di adulare un’amministrazione criminale autoritaria nello Studio Ovale”, ha detto il conduttore, diventato celebre con il suo talk show. “Mi dispiace perché tutti noi vediamo dove sta andando a parare, giusto?”, ha detto Letterman l’Atlantic Festival di New York City. “Si tratta di media gestiti. E non va bene. È stupido. È ridicolo”, ha detto.

Le reazioni di attori e comici

Contrario anche l’attore Ben Stiller che sui social ha scritto: “Non è giusto”. Uguale il parere della comica e attrice Wanda Sykes: “Trump ha sicuramente messo fine alla libertà di parola nel suo primo anno di mandato”. Mike Birbiglia, attore e comico statunitense, ha invitato i colleghi a “denunciare la follia di togliere Kimmel dalla programmazione televisiva”. “Ho passato molto tempo, sia in pubblico che in privato, a difendere comici con cui non sono d’accordo”, ha scritto sui social. “Se la gente non denuncia non ha più senso parlare di libertà di espressione”.

“Sono sconvolta dalla cancellazione del Jimmy Kimmel Live. Quello che Jimmy ha detto era libertà di parola, non incitamento all’odio”, ha detto su Instagram l’attrice Jean Smart. “Sembra che le persone vogliano proteggere la libertà di parola solo quando fa comodo ai LORO interessi. Anche se non ero affatto d’accordo con Charlie Kirk, la sua morte mi ha disgustato e avrebbe dovuto disgustare qualsiasi essere umano decente. Cosa sta succedendo al nostro Paese?”.

Il commento di Trump e JD Vance

Tra le persone che hanno esultato, invece, c’è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Ottime notizie per l’America: il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato CANCELLATO. Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto. Kimmel non ha alcun talento e ha ascolti persino peggiori di Colbert, se possibile. Questo lascia Jimmy e Seth, due perdenti totali, sulla NBC delle fake news. Anche i loro ascolti sono terribili. Fallo, NBC!!!”, ha scritto il leader di Washington su Truth.

Non è mancato anche il commento del suo braccio destro, il vicepresidente JD Vance: “Congratulazioni a Marco Rubio, il nuovo conduttore del programma televisivo in seconda serata della ABC!”, ha scritto ironicamente su X, chiamando in causa il segretario di tato Usa.

Everyone please congratulate @marcorubio, the new host of ABC's late night show! — JD Vance (@JDVance) September 18, 2025

Cosa ha detto Jimmy Kimmel nel suo show

Nel corso del suo programma ‘Jimmy Kimmel Live!’, all’inizio di questa settimana, Jimmy Kimmel ha detto che “molti nella terra del MAGA stanno lavorando molto duramente per trarre vantaggio dall’omicidio di Charlie Kirk”. Durante il suo monologo di lunedì sera, il conduttore ha suggerito che il presunto assassino dell’attivista conservatore, Tyler Robinson, avrebbe potuto essere un repubblicano pro-Trump. “La banda MAGA sta cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per ottenere punti politici dall’accaduto”, ha detto Kimmel, aggiungendo che in questa situazione il lutto sarebbe passato in secondo piano.

Ma non si è fermato qui. Il comico ha infatti detto che la risposta di Trump alla morte di Kirk “non è il modo in cui un adulto piange l’omicidio di qualcuno che chiamava amico. È così che un bambino di quattro anni piange un pesce rosso, ok?”. Ha poi aggiunto che il capo dell’FBI Kash Patel ha gestito le indagini sull’omicidio “come un ragazzino”. Ed è tornato sull’argomento martedì sera, deridendo la performance del vicepresidente JD Vance come ospite ospite del podcast di Kirk.