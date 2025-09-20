Gaza, bombardamenti dell’Idf: almeno 10 morti. 450mila palestinesi sono già fuggiti

La situazione a Gaza City resta drammatica. Oltre 450mila palestinesi hanno lasciato la città dall’inizio dell’offensiva israeliana, mentre proseguono gli attacchi via terra e i bombardamenti aerei. I media locali segnalano 10 morti nei raid più recenti, tra cui due bambini uccisi in un rifugio scolastico, e numerosi feriti tra i civili. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump ha definito “genocidio al massimo livello” gli attacchi avvenuti il 7 ottobre, denunciando atrocità contro la popolazione civile.

