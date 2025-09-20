Gaza, bombardamenti dell’Idf: almeno 10 morti. 450mila palestinesi sono già fuggiti

La situazione a Gaza City resta drammatica. Oltre 450mila palestinesi hanno lasciato la città dall’inizio dell’offensiva israeliana, mentre proseguono gli attacchi via terra e i bombardamenti aerei. I media locali segnalano 10 morti nei raid più recenti, tra cui due bambini uccisi in un rifugio scolastico, e numerosi feriti tra i civili. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump ha definito “genocidio al massimo livello” gli attacchi avvenuti il 7 ottobre, denunciando atrocità contro la popolazione civile.
I media palestinesi riferiscono di “pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City”. I media israeliani confermano che le Forze di Difesa israeliane (IDF) stanno effettuando attacchi su più zone della città, con numerose esplosioni. Secondo Al Jazeera, otto persone sono morte in un raid su una casa vicino alla Banca della Palestina, nel quartiere Tal al-Hawa. Due bambini sono stati uccisi in un attacco a una scuola trasformata in rifugio. L’ospedale al-Shifa segnala diversi feriti tra i civili colpiti dai bombardamenti.
“Qualcuno ha forse commesso un genocidio il 7 ottobre? Quello è stato genocidio al massimo livello. È stato omicidio, genocidio, chiamatelo come volete. Ma dei piccoli bambini sono stati tagliati a metà. A persone sono state mozzate le braccia, tagliate le teste. Anche quello, immagino, è genocidio”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva del rapporto dell’Onu diffuso questa settimana, secondo cui Israele starebbe commettendo un genocidio a Gaza.
Secondo l’agenzia di protezione civile di Gaza, 450mila palestinesi sono fuggiti da Gaza City da quando Israele ha iniziato l’offensiva per conquistare il più grande centro urbano del territorio, che conta circa un milione di abitanti. “Il numero di cittadini sfollati da Gaza verso sud ha raggiunto le 450.000 persone dall’inizio dell’operazione militare su Gaza City ad agosto”, ha affermato Mohamed al-Mughayir, un funzionario della forza di soccorso, citato da Al Jazeera. L’esercito israeliano, che ha invitato i residenti a evacuare mentre prosegue il suo attacco via terra, afferma di aver stimato che “circa 480mila” persone siano fuggite dalla città.