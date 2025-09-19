Usa, sostenitori di Jimmy Kimmel si riuniscono davanti allo studio del conduttore tv a Hollywood

Negli Usa, sostenitori di Jimmy Kimmel si sono riuniti giovedì sera davanti al suo studio a Hollywood. Cresce la polemica sul rischio censura, dopo che il suo talk show, ‘Jimmy Kimmel Live!, uno dei più popolari negli Stati e trasmesso sulla Abc, è stato sospeso a tempo indeterminato dalla rete tv, di proprietà della Disney, per una frase del conduttore sull’omicidio di Charlie Kirk. Una decisione che è arrivata dopo pressioni politiche e commerciali, ed è stata salutata con favore dal presidente Trump.