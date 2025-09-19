Obama in Liguria, vacanze italiane per Barack e Michelle

Vacanze italiane per Barack Obama e la moglie Michelle, arrivati oggi all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per un viaggio in Liguria. L’atterraggio è avvenuto nel primo pomeriggio con un volo privato, e per motivi di sicurezza era stata istituita una no fly zone sui cieli di Genova.

Programma blindato in Liguria

Il programma del soggiorno dei coniugi Obama resta top secret, ma da quanto emerge sarebbe prevista una tappa a Portofino, una delle mete più esclusive della Liguria. Secondo quanto riporta Repubblica, gli Obama passeranno il fine settimana a bordo dello yatch del regista Steven Spielberg.

Prima volta a Portofino per Barack, ritorno per Michelle

Secondo le informazioni disponibili, si tratta della prima visita di Barack Obama a Portofino, mentre per Michelle Obama è un ritorno. Esattamente due anni fa, a fine settembre 2023, l’ex first lady era stata ospite nel borgo ligure, senza il marito, proprio sul mega yacht di Steven Spielberg, il Seven Seas. In quell’occasione Michelle era stata fotografata insieme a Tom Hanks e la moglie Rita Wilson.

Liguria scelta per vacanze vip

La presenza degli Obama conferma ancora una volta la Liguria come meta privilegiata per le vacanze di personalità internazionali, grazie alle sue bellezze naturali, al mare cristallino e ai borghi esclusivi come Portofino, che continua ad attrarre vip da tutto il mondo.