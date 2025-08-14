Afghanistan, 4 anni dalla presa di potere dei talebani: i preparativi a Kabul

Bandiere dei talebani al vento a Kabul, capitale dell’Afghanistan, alla vigilia del quarto anniversario della presa di potere del movimento sul Paese del 15 agosto 2021. Sono i preparativi per le cerimonie di domani, venerdì, in cui, ha annunciato il ministero della Cultura del governo afghano, sarà lanciata una pioggia di fiori da diversi elicotteri sulla città. I talebani hanno preso il controllo del Paese quattro anni fa, poche settimane prima che le le forze statunitensi e della NATO completassero il loro ritiro dall’Afghanistan dopo una costosa guerra durata due decenni. Il movimento sta iniziando il suo quinto anno di governo. Dal 2021, ha messo a tacere il dissenso interno, rafforzato il controllo sulla vita del Paese, ottenuto il riconoscimento da parte della Russia come governo ufficiale e normalizzato i rapporti in tutta la regione. Ma i festeggiamenti giungono in un momento in cui l’Afghanistan è alle prese con un massiccio afflusso di rifugiati dai paesi vicini, un’economia in difficoltà e tagli ai finanziamenti esteri, soprattutto dagli Stati Uniti. Quasi 10 milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare e un bambino su tre è affetto da ritardo della crescita.