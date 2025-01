Haibatullah Akhundzada e Abdul Hakim Haqqani sono accusati di persecuzione di ragazze e donne

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha chiesto l’emissione di due mandati di arresto per i leader talebani in Afghanistan per presunti crimini di genere.

L’accusa

In una nota, Khan ha affermato che “ci sono ragionevoli motivi per credere che il leader supremo dei talebani, Haibatullah Akhundzada, e il giudice capo dell’Emirato islamico dell’Afghanistan, Abdul Hakim Haqqani, abbiano la responsabilità penale per il crimine contro l’umanità di persecuzione per motivi di genere”. “Il mio ufficio ha concluso che questi due cittadini afghani sono penalmente responsabili della persecuzione di ragazze e donne afghane, nonché di persone che i talebani percepivano come non conformi alle loro aspettative ideologiche di identità o espressione di genere, e persone che i talebani percepivano come alleate di ragazze e donne”, ha aggiunto il procuratore capo della Cpi. Le richieste di mandato d’arresto avanzate dal procuratore della Cpi devono essere approvate da un giudice per entrare in vigore.

