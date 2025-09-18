Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti

Tre agenti di polizia sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nei pressi di Spring Grove, un’area rurale della Contea di York, in Pennsylvania, a circa 185 chilometri a ovest di Philadelphia, non lontano dal confine con il Maryland. L’autore della sparatoria, hanno riferito le autorità, è stato ucciso dalla polizia.

Il gruppo di agenti si trovava sul posto per seguire un’indagine legata a una vicenda domestica iniziata il giorno precedente. La procuratrice generale Pamela Bondi ha definito la violenza contro la polizia “una piaga per la nostra società”, aggiungendo che agenti federali erano sul posto per supportare le forze locali. I soccorsi si sono concentrati su una strada rurale della Pennsylvania del centro-sud che attraversa un’area agricola con fienili e campi coltivati.