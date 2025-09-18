Trump a Londra, firmato accordo con Starmer: “Legame con Gb indistruttibile”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’ambito della visita di stato in Regno Unito, è stato ricevuto a Chequers, la tenuta di campagna del premier britannico dal primo ministro Keir Starmer. I due hanno siglato un’intesa tra i due paesi che riguarda settori come tecnologia, finanza, difesa ed energia. “Abbiamo un legame indissolubile. Indipendentemente da ciò che stiamo facendo oggi, penso che sia indistruttibile”, ha affermato Trump in conferenza stampa congiunta con il premier britannico Keir Starmer. Lo riporta il Guardian. Ha detto “questo è ciò che faccio per vivere”, riferendosi alla sua carriera di imprenditore. E, ai presenti, ha aggiunto: “Siete i migliori al mondo”.

Starmer: “Più grande accordo della storia britannica”

Starmer ha affermato in conferenza stampa congiunta con il presidente americano Donald Trump che il Regno Unito e gli Stati Uniti sono leader in settori quali tecnologia, finanza, difesa ed energia. “Basta guardare cosa stiamo realizzando insieme oggi”, ha detto. Lo riporta la Bbc. Secondo Starmer, l’accordo firmato oggi, con miliardi che fluiscono “in entrambe le direzioni dell’Atlantico”, è il più grande del suo genere nella storia britannica “di gran lunga”. Il primo ministro ha aggiunto che questo accordo comporta investimenti che cambieranno la vita nel Regno Unito e che renderanno “più ricche” migliaia di persone che lavorano. “Ciò dimostra la potenza di questa partnership”, ha aggiunto Starmer ai presenti nella stanza, “tra poco io e il presidente firmeremo la nostra nuova e rivoluzionaria partnership tecnologica: il Tech Prosperity Deal. È un progetto per vincere insieme questa nuova era”.

L’incontro con Starmer dopo la giornata a Windsor con Re Carlo III

L’incontro con Starmer arriva dopo la giornata di ieri trascorsa con Re Carlo, la Regina Camilla, il Principe e la Principessa del Galles a Windsor. Il presidente Usa e la moglie Melania hanno trascorso la notte al Castello di Windsor dopo il banchetto di Stato che si è tenuto ieri sera. Trump stamattina si è quindi recato a Chequers, la residenza di campagna del primo ministro, mentre Melania è rimasta a Windsor per un tour della Biblioteca Reale e della Casa delle Bambole della Regina Mary. A Chequers, Trump è stato accolto dai coniugi Starmer, poi la visita agli archivi di Sir Winston Churchill, prima del bilaterale. La partenza di Trump e della moglie dal Regno Unito è prevista per oggi.

Trump: “Kimmel licenziato per mancanza di talento e ascolti“

“Jimmy Kimmel è stato licenziato per mancanza di talento” e “di ascolti”. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa con Keir Starmer, rispondendo a una domanda sulla rimozione del conduttore del Late Night Show della Abc.