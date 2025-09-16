Draghi: "L'inazione della Ue minaccia la sua sovranità"

Mario Draghi lancia un nuovo allarme all’Unione europea: “L’inazione minaccia la nostra sovranità”. A un anno dalla presentazione del suo rapporto sulla competitività, l’ex presidente della Bce è intervenuto a Bruxelles alla conferenza di alto livello insieme a Ursula von der Leyen, facendo il punto sulle riforme promesse. “Il nostro modello di crescita sta svanendo, non abbiamo un piano chiaro per finanziare gli investimenti necessari”, ha detto Draghi, segnalando che le condizioni per raggiungere gli obiettivi Ue sulle auto elettriche “non esistono più”. Anche von der Leyen ha rilanciato: “Il business as usual non funziona più. I cittadini si aspettano che la nostra democrazia agisca e dia risultati”.