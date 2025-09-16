Draghi all’Ue: “Inazione minaccia competitività e sovranità”

Conferenza di alto livello Ue a un anno dalla pubblicazione del ‘rapporto Draghi’ sul futuro della competitività europea. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio e presidente della Bce, nel suo discorso, è tornato a sferzare l’Unione affermando che l’inazione “minaccia la competitività e la sovranità” e delude i cittadini. Ha inoltre chiesto nuovamente di considerare l’ipotesi di debito comune per progetti comuni, anche tra gli Stati membri. Ecco le sue parole.

Draghi: “Diversificare da Usa irrealistico a breve, Mercosur sollievo”

“La dipendenza dagli Stati Uniti per la difesa è stata citata come una delle ragioni per cui abbiamo dovuto accettare un accordo commerciale in gran parte basato sulle condizioni americane. La dipendenza dai materiali critici cinesi ha ridotto la nostra capacità di impedire che la sovraccapacità della Cina inondasse l’Europa o di contrastare il suo sostegno alla Russia. L’Europa ha iniziato a reagire. Poiché gli Stati Uniti assorbono circa tre quarti del deficit globale delle partite correnti, diversificare al di fuori del suo mercato è irrealistico nel breve termine“, ha detto Draghi nel suo discorso con riferimento al principale avvenimento economico nell’anno dopo la presentazione del suo rapporto, vale a dire l’introduzione dei dazi sull’import negli Stati Uniti. “Ma l’accordo Mercosur con l’America Latina può offrire un certo sollievo agli esportatori. La Commissione ha avviato progetti strategici per le materie prime critiche. E la spesa per la difesa sta aumentando rapidamente. Questi impegni in materia di difesa, tuttavia, si aggiungono a un fabbisogno di finanziamento già elevato“, ha proseguito.

Draghi a von der Leyen: “Grazie per l’opportunità di servire l’Europa”

“Ursula, grazie mille per le tue gentili parole all’inizio di questa conversazione, ma anche per avermi dato l’opportunità di servire l’Europa, cosa che ho cercato di fare al meglio”, ha ringraziato Draghi in avvio di discorso.

Von der Leyen a Draghi: “Caro Mario, grazie per il tuo servizio all’Europa”

In precedenza, la presidente della Commissione Europea aveva detto: “Oggi ricorre un anno dalla pubblicazione del rapporto Draghi. Ma vorrei tornare indietro di un attimo a due anni fa, quando ti ho chiamato per la prima volta, Mario, per proporti di intraprendere questa nuova missione. Ricordo che eri incuriosito dall’offerta. Ma hai posto una condizione. Hai detto che questo nuovo rapporto avrebbe dovuto fare davvero la differenza. Non eri interessato a scrivere un altro articolo accademico. Volevi una tabella di marcia per l’azione. Ed era esattamente ciò che cercavamo. Tu e il team avete investito un anno intero per analizzare i punti di forza dell’Europa, le sue carenze e come affrontarle. E non appena il rapporto è stato pubblicato, tutta l’Europa si è rivolta a te. Quindi, prima di tutto, voglio ringraziarti, caro Mario. Per il tuo rigore, per la tua visione e per il tuo servizio all’Europa. Grazie, Mario”.

Draghi: “Ora servono 1.200 miliardi in investimenti, quota pubblica a 510”

“La BCE stima ora il fabbisogno annuo di investimenti per il periodo 2025-2031 a quasi 1.200 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 800 miliardi di euro di un anno fa. La quota pubblica è quasi raddoppiata, dal 24% al 43%, ovvero 510 miliardi di euro in più all’anno, poiché la difesa è finanziata principalmente con fondi pubblici. Il margine di manovra fiscale è scarso. Anche senza questa nuova spesa, il debito pubblico dell’UE è destinato a salire di 10 punti percentuali nel prossimo decennio, raggiungendo il 93% del PIL, sulla base di ipotesi di crescita più ottimistiche della realtà odierna”, ha proseguito Draghi sulle sfide dell’Europa. “Un anno dopo, l’Europa si trova quindi in una situazione più difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo. Le vulnerabilità stanno aumentando. E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno”, ha sottolineato.

Draghi: “La nostra inazione minaccia competitività e sovranità”

“Ci è stato ricordato, dolorosamente, che l’inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma la nostra stessa sovranità“, ha ancora proseguito Draghi.

Draghi: “Nell’ultimo anno sfide si sono acuite”

“Un anno fa, ci siamo incontrati qui per discutere di tre sfide delineate nel rapporto: il modello di crescita europeo era da tempo sotto pressione; le dipendenze ne minacciavano la resilienza; e senza una crescita più rapida, l’Europa non sarebbe stata in grado di realizzare le sue ambizioni in materia di clima, digitale e sicurezza, per non parlare di finanziare le sue società che invecchiano. Nell’ultimo anno, ciascuna di queste sfide si è acuita. Le basi della crescita europea – l’espansione del commercio mondiale e le esportazioni di alto valore – si sono ulteriormente indebolite“, ha detto poi l’ex premier italiano.

Draghi: “Cittadini delusi da lentezza, serve nuova velocità”

“Il rapporto ha definito tre priorità per l’Europa: colmare il divario di innovazione nelle tecnologie avanzate; tracciare un percorso di decarbonizzazione a sostegno della crescita; e rafforzare la sicurezza economica. Come ha sottolineato la presidente von der Leyen, queste sono anche al centro dell’agenda della Commissione. Accolgo con favore la sua decisione di porre la competitività al centro, e il programma è ambizioso. I cittadini e le imprese europee apprezzano la diagnosi, le priorità chiare e i piani d’azione. Ma esprimono anche una crescente frustrazione. Sono delusi dalla lentezza dell’Ue. Ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano compreso la gravità del momento. Troppo spesso si cercano scuse per questa lentezza. Diciamo semplicemente che è così che è costruita l’Ue. Che un processo complesso con molti attori deve essere rispettato. A volte l’inerzia viene persino presentata come rispetto dello Stato di diritto. Questo è autocompiacimento“, ha continuato Draghi. “I concorrenti negli Stati Uniti e in Cina sono molto meno vincolati, anche quando agiscono nel rispetto della legge. Continuare come al solito significa rassegnarsi a rimanere indietro. Un percorso diverso richiede nuova velocità, portata e intensità. Significa agire insieme, non frammentare i nostri sforzi. Significa concentrare le risorse dove l’impatto è maggiore. E significa produrre risultati nel giro di mesi, non di anni“, ha aggiunto.

Draghi: “Migliorare mercato del gas, staccarlo da prezzo elettricità”

“I progetti transfrontalieri necessitano di pianificazione ed esecuzione a livello UE. Dobbiamo essere realistici: queste misure non ridurranno rapidamente i prezzi dell’energia. Ecco perché dobbiamo agire sulle leve che possono fornire un sollievo più rapido. Due di esse spiccano: migliorare il funzionamento dei mercati del gas e allentare la presa del gas sui prezzi dell’elettricità“, ha ulteriormente affermato l’ex leader della Bce. “L’Europa è già il maggiore acquirente mondiale di GNL statunitense e si è impegnata ad acquistare fino a 750 miliardi di dollari in prodotti energetici statunitensi. Qualunque siano le condizioni di tale accordo, dovrebbe essere considerato un’opportunità per riorganizzare le nostre modalità di acquisto del gas. Da marzo, il GNL importato in Europa è costato dal 60 al 90% in più rispetto a quanto costerebbe negli Stati Uniti, anche tenendo conto della logistica e della rigassificazione. Gli acquisti collettivi dell’UE, come proposto per la prima volta dalla Commissione dopo l’invasione russa, potrebbero certamente colmare questo divario rafforzando il nostro potere contrattuale, riducendo i margini degli intermediari e proteggendoci dalla volatilità dei mercati spot“, ha spiegato. “Parallelamente, l’Europa deve portare avanti il lavoro della Task Force sul mercato del gas e garantire maggiore trasparenza nel commercio di energia. I profitti dei quattro maggiori trader globali sono quadruplicati tra il 2020 e il 2022. Una supervisione congiunta e un regolamento più rigoroso sono ormai necessari. Dobbiamo quindi disaccoppiare la remunerazione delle energie rinnovabili e del nucleare dalla produzione di energia fossile, ampliando l’energia contrattuale, ovvero gli Accordi di Potere d’Acquisto (PPA) e i Contratti per Differenza (CfD) bidirezionali”.

Draghi: “Aiuti di Stato sono come protezionismo, a scapito di altri”

“Tre leve possono fornirci la portata e l’intensità di cui abbiamo bisogno. La prima è un nuovo approccio al coordinamento degli aiuti di Stato. In pratica, gli aiuti di Stato spesso agiscono come protezionismo, bloccando le attività all’interno dei confini invece di costruire industrie europee competitive a livello globale”, ha ancora affermato Draghi. “Una ricerca del FMI mostra che gli aiuti a un paese spesso vanno a scapito della crescita dei paesi vicini. L’Europa dispone di strumenti di coordinamento, come i Progetti Importanti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), che possono concentrare gli aiuti e ridurre queste ricadute – spiega -. Eppure, nel 2023, i paesi dell’UE hanno speso quasi 190 miliardi di euro in aiuti di Stato, cinque volte di più di quanto stanziato per gli IPCEI dal 2018. Utilizzati strategicamente, gli IPCEI potrebbero aiutare l’Europa a raggiungere dimensioni di scala in settori come le tecnologie nucleari innovative (come i piccoli reattori modulari) o nella filiera automobilistica per veicoli a zero e basse emissioni a prezzi accessibili. La Commissione sta adottando misure per rendere tali progetti più attraenti e accessibili“.

Draghi: “Riforma federale chiede tempo, ora cooperazione rafforzata”

“La domanda successiva è come aumentare la velocità. In alcuni ambiti, l’UE può fare di più con i poteri che già possiede. La regolamentazione è l’ambito in cui l’Unione può agire con maggiore rapidità e decisione. L’Europa si è a lungo definita una potenza regolatrice: ora deve dimostrare di sapersi adattare a un panorama tecnologico in rapida evoluzione. In altri ambiti, sono necessarie riforme più profonde: delle competenze, del processo decisionale e del finanziamento“, ha ancora detto Draghi. “In definitiva, in alcuni ambiti cruciali, l’Europa deve iniziare ad agire meno come una confederazione e più come una federazione. Ma tale riforma richiederà tempo, tempo che potremmo non avere. Nel frattempo, il progresso potrebbe dipendere da coalizioni di persone volenterose, utilizzando meccanismi come la cooperazione rafforzata. Anche senza modifiche al trattato, l’Europa potrebbe già fare molto di più concentrando i progetti e mettendo in comune le risorse“, ha spiegato.

Draghi: “Target 2035 su auto basati su presupposti non più validi”

L’ex presidente del Consiglio è anche entrato nel merito del tema della transizione ecologica delle auto e il progetto di eliminare nel 2035 i motori endotermici. “La Commissione ha alleggerito alcuni degli obblighi di rendicontazione più onerosi attraverso il suo documento Omnibus sulla sostenibilità. Tuttavia, in alcuni settori, come quello automobilistico, gli obiettivi si basano su presupposti ormai superati. La scadenza del 2035 per le emissioni zero avrebbe dovuto innescare un circolo virtuoso: obiettivi rigorosi avrebbero stimolato gli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, fatto crescere il mercato interno, stimolato l’innovazione in Europa e reso i modelli di veicoli elettrici più economici. Ci si aspettava che i settori adiacenti – batterie e chip – si sviluppassero parallelamente, supportati da politiche industriali mirate. Ma ciò non è avvenuto“, ha affermato. “L’installazione dei punti di ricarica – ha aggiunto – deve accelerare di tre o quattro volte nei prossimi cinque anni per raggiungere una copertura adeguata. Il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto più lentamente del previsto. L’innovazione europea è rimasta indietro, i modelli rimangono costosi e le politiche relative alla catena di approvvigionamento sono frammentate. Di fatto, il parco auto europeo di 250 milioni di veicoli sta invecchiando e le emissioni di CO2 sono diminuite di poco negli ultimi anni. Come suggerito nel rapporto, la prossima revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 dovrebbe seguire un approccio tecnologicamente neutrale e fare il punto sugli sviluppi del mercato e tecnologici. Abbiamo anche bisogno di un approccio integrato per l’incremento dei veicoli elettrici, che tenga conto delle catene di approvvigionamento, delle esigenze infrastrutturali e del potenziale dei carburanti a zero emissioni di carbonio. Nei prossimi mesi, il settore automobilistico metterà alla prova la capacità dell’Europa di allineare regolamentazione, infrastrutture e sviluppo della catena di approvvigionamento in una strategia coerente per un settore che impiega oltre 13 milioni di persone lungo tutta la catena del valore”.

Draghi: “Considerare debito comune per progetti comuni anche tra Stati”

“Se riusciremo a concentrare i nostri sforzi in questo modo (sul rendere il processo decisionale più veloce, ndr), il passo logico successivo sarà considerare il debito comune per progetti comuni, sia a livello UE che tra una coalizione di Stati membri, per amplificare i benefici del coordinamento”, ha concluso Draghi. “L’emissione congiunta non amplierebbe magicamente lo spazio di manovra fiscale. Ma consentirebbe all’Europa di finanziare progetti più ampi in settori che aumentano la produttività – innovazione rivoluzionaria, tecnologie di scala, ricerca e sviluppo nel settore della difesa o reti energetiche – dove la spesa nazionale frammentata non è più sufficiente“, ha spiegato. “Aumentando la produzione più rapidamente dei costi degli interessi, tali progetti ripristinerebbero gradualmente il margine di bilancio e renderebbero più facile finanziare esigenze di investimento più ampie. Il rapporto stima che anche un modesto aumento del 2% della produttività totale dei fattori nell’arco di un decennio potrebbe ridurre di un terzo l’onere delle finanze pubbliche“, ha sottolineato.

Von der Leyen: “Basta barriere al mercato interno, sono come dazi”

“Venendo ora alle sfide: ovviamente, so che permangono ancora molti ostacoli. Una startup di intelligenza artificiale portoghese o rumena deve poter crescere senza soluzione di continuità in tutto il nostro continente. E oggi spesso non è così. Il nostro Mercato Unico è ben lungi dall’essere completo. Le barriere interne al Mercato Unico equivalgono a un dazio del 45% sulle merci. E a un dazio del 110% sui servizi, afferma il FMI. Questo non può essere possibile”, aveva detto in precedenza Ursula von der Leyen nel suo discorso, prima di Draghi. “Non dovrebbe essere più facile trovare fortuna oltreoceano che oltre i confini europei. Abbiamo iniziato ad affrontare queste barriere – le cosiddette ‘dieci terribili‘ – con la nostra Strategia per il Mercato Unico. Ora deve dare risultati con urgenza. Per questo abbiamo annunciato una Roadmap per il Mercato Unico fino al 2028. Collegherà il nostro lavoro su capitale, servizi, energia, telecomunicazioni, quinta libertà per la conoscenza e l’innovazione, nonché il 28° regime per le imprese innovative con scadenze concrete. Perché solo ciò che viene misurato viene fatto”, ha rimarcato.

Von der Leyen: “Ue diventi potenza clean tech per mercato auto elettriche”

“Il mercato globale delle auto elettriche è in forte espansione. In Europa le vendite sono aumentate di quasi il 25% su base annua. In Africa, Asia e America Latina le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 60% nel 2024. Questa è innanzitutto una buona notizia per il clima. Ma la domanda è: vogliamo coglierne i benefici economici? O vogliamo che altri si accaparrino una quota crescente di questi nuovi mercati emergenti? Non ho dubbi sulla risposta“, ha affermato ancora la leader della Commissione europea. “Quando parlo con il Sud del mondo, dall’Africa all’India all’Asia centrale, sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche pulite. L’Europa può ospitare industrie all’avanguardia in grado di esportare le soluzioni ad altri. Dovremmo essere la potenza industriale che soddisfa questa crescente domanda di tecnologie pulite. Ma questo non è scontato. Sappiamo che i dati non sono incoraggianti come in altri settori. Troppo spesso perdiamo posti di lavoro e quote di mercato a favore di economie non di mercato. Ma possiamo ancora invertire la rotta. Ecco perché dobbiamo incrementare massicciamente i nostri investimenti pubblici e privati, creando mercati guida per prodotti circolari e puliti e garantendo condizioni di parità”, esorta. “L’Europa deve proteggere le sue industrie. Sono in prima linea nella corsa alla decarbonizzazione. E dovrebbero essere incentivate e ricompensate. Altrimenti, rischiamo di nuovo di affidarci ad altri per importare l’acciaio di cui le nostre case automobilistiche hanno bisogno, per importare il cemento di cui i nostri costruttori hanno bisogno. Saremmo di nuovo in balia del prezzo, del volume e della qualità che altri sono disposti e in grado di fornire”, ha rimarcato. “Per questo ci concentriamo sui settori più strategici per noi. Con il Clean Industrial Deal, ad esempio, stiamo affrontando i principali ostacoli che li rallentano. Oppure stiamo lavorando a un pacchetto “Battery Booster”, poiché le batterie sono un fattore chiave per tutte le altre tecnologie pulite. Questo metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro di capitale per espandere la produzione in Europa. Questo lavoro è al centro dell’indipendenza dell’Europa“, ha sottolineato.

Von der Leyen: “‘Tutto come al solito’ non funziona più, urgente agire”

“Sono assolutamente convinta che l’Europa possa unirsi attorno a questo programma. Ogni singolo Stato membro ha approvato la relazione Draghi. E così ha fatto il Parlamento europeo. Sappiamo tutti cosa bisogna fare. E il ‘business as usual’ non funziona più. E questo è il mio messaggio finale oggi: questo è ciò che i cittadini europei si aspettano da noi. Si aspettano che la nostra democrazia decida, agisca e dia risultati. E so che l’Europa può farcela. Perché abbiamo già dimostrato cosa è possibile quando abbiamo ambizione, unità e urgenza. È una nostra scelta. Quindi facciamola di nuovo. Per la prosperità. Per l’indipendenza. E per l’Europa“, ha affermato ancora von der Leyen.