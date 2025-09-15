Accesso Archivi

lunedì 15 settembre 2025

Il premier spagnolo Sanchez: "Israele dovrebbe essere bandito dalle competizioni sportive"

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez chiede che Israele venga bandito dagli eventi sportivi internazionali. Lo ha detto dopo che alcuni attivisti filopalestinesi hanno interrotto l’ultima tappa della Vuelta a España 2025, la corsa ciclistica che si svolge in Spagna e che sarebbe dovuta terminare a Madrid. “Credo che le organizzazioni sportive dovrebbero valutare se sia etico che Israele continui a partecipare alle competizioni internazionali. Perché? Perché la Russia è stata espulsa dopo l’invasione dell’Ucraina, mentre Israele non è stato espulso dopo l’invasione di Gaza”, ha affermato il premier rivolgendosi ai membri del partito socialista. “La nostra posizione è chiara e inequivocabile. Inoltre, credo che sia condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Non importa come votino, sinistra, destra, centro, non importa, perché difendono il buon senso, difendono i diritti umani e il diritto internazionale, che vengono minati dalla Russia e da Israele. Fino a quando non cesserà la barbarie, né la Russia né Israele dovrebbero partecipare a nessuna competizione internazionale”.