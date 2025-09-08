Spagna, Sanchez annuncia misure contro Israele: "Sta sterminando un popolo"

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato una serie di misure contro Israele volte a fermare il “genocidio a Gaza“. Il leader, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, ha spiegato che tra le misure si prevede un decreto legge per l’embargo delle armi allo Stato ebraico, nonché il divieto di scalo nei porti o di transito nello spazio aereo spagnolo per navi o aerei che trasportano armi o carburante destinati all’esercito israeliano. Quello che Israele sta facendo a Gaza “non è difendersi e non è neanche attaccare, è sterminare un popolo indifeso e violare tutte le leggi del diritto umanitario“. Nei mesi scorsi, il premier spagnolo si era speso per chiedere l’esclusione di Israele dall’Eurovision 2025.