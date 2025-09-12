Giappone, gli imperatori al monumento per le vittime di Nagasaki: le immagini dell'omaggio

L’imperatore Naruhito e la moglie, l’imperatrice Masako, hanno reso omaggio alle vittime della bomba atomica sganciata dagli Usa a Nagasaki, al termine del tour di preghiera in alcuni dei luoghi più colpiti, mentre il Giappone celebra gli 80 anni dalla tragedia. Con gli imperatori, anche la figlia, la principessa Aiko.

La famiglia reale ha offerto dei mazzi di fiori bianchi al Parco della Pace di Nagasaki. Naruhito ha ripetutamente sottolineato la necessità di ricordare e continuare a raccontare la tragedia della guerra alle giovani generazioni.