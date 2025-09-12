Cisgiordania, l'Idf arresta decine di uomini dopo un attacco ai soldati israeliani: le immagini

Decine di uomini sarebbero stati arrestati in Cisgiordania, in seguito a un attacco che ha causato lievi ferite a due soldati israeliani in servizio nella zona. I residenti di Tulkarem, nella Cisgiordania occupata, hanno riferito che l’esercito ha arrestato decine di persone che sono state portate via per essere interrogate e che alcune sono state poi rilasciate. L’esercito israeliano non ha commentato gli arresti.

Giovedì mattina l’esercito aveva riferito che due soldati erano rimasti “leggermente feriti” quando il loro veicolo blindato era stato colpito da un ordigno esplosivo vicino alla città di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. L’esercito ha dichiarato che le truppe stavano circondando la città e istituendo blocchi stradali. Hamas e il gruppo più piccolo della Jihad Islamica hanno rivendicato la responsabilità dell’esplosione.