Ucraina, droni russi nello spazio aereo polacco: Varsavia abbatte diversi velivoli

La Polonia ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni russi entrati nel proprio spazio aereo. L’episodio, definito dalle autorità come una “violazione senza precedenti”, ha spinto le Forze armate a un’operazione su vasta scala per proteggere la sicurezza nazionale e i cittadini.

Operazione militare in corso

Il premier polacco Donald Tusk ha confermato su X che “è in corso un’operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo polacco. I militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi”.

Il comando operativo delle Forze armate di Varsavia ha dichiarato che parte dei droni è stata neutralizzata e sono in corso attività di ricerca per localizzare i possibili punti di caduta. La stessa fonte ha parlato di un “atto di aggressione” che rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza dei cittadini, sottolineando la gravità della violazione.

Aree più a rischio

Il vicepremier Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni. Le zone più esposte sarebbero i voivodati di Podlachia, Masovia e Lublino, situati nell’area orientale del Paese.

Tusk contatta la NATO

Il premier Tusk ha inoltre fatto sapere di aver informato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sugli sviluppi della situazione e sulle misure intraprese da Varsavia. “Siamo in costante contatto”, ha dichiarato il capo del governo.

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Rutte e Nato in stretto contatto con Varsavia

Numerosi droni sono entrati nello spazio aereo polacco durante la notte e sono stati affrontati dalle difese aeree polacche e della NATO. Il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, è in contatto con la leadership polacca e la Nato si sta consultando strettamente con la Polonia”. Lo riferisce la portavoce dell’Alleanza atlantica.

Chiusura temporanea dell’aeroporto Chopin

In seguito agli avvenimenti, le autorità hanno deciso la chiusura temporanea dello spazio aereo sopra alcune zone del Paese, incluso l’aeroporto Chopin di Varsavia. Lo scalo ha confermato sui social: “L’aeroporto rimane aperto, ma al momento non vi sono operazioni di volo. Tutti i passeggeri sono invitati a seguire le comunicazioni ufficiali dello Stato e delle compagnie aeree”.

Media, detriti drone russo colpiscono abitazione: nessun ferito

Detriti di uno dei droni russi abbattuti nella notte nello spazio aereo della Polonia avrebbero colpito un’abitazione a Wyryki, villaggio del voivodato di Lublino. Lo riporta l’emittente TVN24. I servizi di soccorso hanno comunicato che non ci sono feriti.

Riunione di emergenza sulla sicurezza nazionale

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha annunciato la convocazione di una riunione straordinaria dell’Ufficio per la sicurezza nazionale, alla quale prenderà parte anche il premier Tusk. “Dal momento in cui si sono verificati i casi di violazione dello spazio aereo della Polonia, sono rimasto in costante contatto con il vicepremier, il ministro della Difesa e i principali comandanti delle Forze Armate”, ha scritto Nawrocki su X. La riunione del Consiglio dei ministri è prevista per le ore 8, con consultazioni in corso tra Tusk e i responsabili di difesa e sicurezza.