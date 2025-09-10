Polonia, Tusk: "Invocheremo l'articolo 4 della Nato"

ll premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che il suo Paese invocherà l’articolo 4 della Nato dopo che sono stati intercettati droni attribuiti alla Russia. Parlando al Sejm, la Camera bassa del Parlamento, Tusk ha spiegato che l’articolo riguarda le consultazioni congiunte degli alleati nel caso in cui siano minacciate “l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti”. Il premier ha aggiunto che la decisione è stata presa dopo una consultazione con il presidente Karol Nawrocki. “È una nostra decisione condivisa”, ha sottolineato.