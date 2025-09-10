Polonia, polizia e guardie di frontiera cercano i resti dei droni russi abbattuti

La polizia e le guardie di frontiera sono al lavoro lungo il confine tra Polonia e Russia per rintracciare i resti dei droni russi abbattuti nelle scorse ore dopo che avevano violato lo spazio aereo polacco in quello che Varsavia ha definito un “atto di aggressione”.

Le forze armate polacche hanno dichiarato che sono in corso ricerche sui possibili luoghi degli incidenti, esortando gli abitanti a non avvicinarsi, toccare o spostare oggetti in vista, avvertendo che potrebbero rappresentare una minaccia e contenere materiali pericolosi.

Bernard Blaszczuk, sindaco del villaggio di Wyryki, nella regione di Lublino, ha dichiarato che una casa è stata colpita da “un missile o un drone, non lo sappiamo ancora”. Ha affermato che c’erano delle persone all’interno dell’edificio, ma nessuno è rimasto ferito. L’aeroporto Chopin di Varsavia ha sospeso i voli per diverse ore, citando la chiusura dello spazio aereo a causa di operazioni militari.