Parigi, incendio in un ristorante nel giorno delle proteste in Francia

Vigili del fuoco in azione nel quartiere di Châtelet, nel centro di Parigi, dopo che un incendio è divampato in un ristorante, minacciando di propagarsi a un edificio adiacente. Gendarmi e agenti di polizia hanno evacuato una alla volta le persone all’interno del locale e hanno domato le fiamme che hanno interessato soprattutto la facciata dell’edificio. Nella capitale francese e in molte altre città della Francia sono in corso le proteste del movimento ‘Bloquons Tout’ dopo la nomina del nuovo premier Sébastien Lecornu da parte del presidente Emmanuel Macron, al posto del dimissionario François Bayrou.