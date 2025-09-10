Francia, Lecornu nuovo premier: insediamento a Matignon. Scontri e tensioni a Parigi

Il nuovo premier francese, Sébastien Lecornu, ha ufficialmente preso possesso delle sue funzioni dopo il passaggio di consegne con il premier uscente François Bayrou a Palazzo Matignon, residenza ufficiale del primo ministro. All’evento erano presenti numerosi membri del governo, sfiduciato dall’Assemblea Nazionale, che ha aperto la strada al cambio di leadership deciso dal presidente Emmanuel Macron.

Lecornu: “Ai francesi dico che ce la faremo”

Durante la cerimonia di insediamento, Lecornu ha lanciato un messaggio di speranza e fiducia al Paese: “Ai francesi dico che ce la faremo”, ha dichiarato davanti ai media francesi, segnando il tono della sua futura azione di governo.

Bayrou: “Aiutare, unire, inventare”

Nel suo discorso di commiato, François Bayrou ha assicurato pieno sostegno al suo successore. “Il momento che stiamo vivendo per la Francia è molto importante e pericoloso”, ha avvertito, richiamando tre parole chiave: “aiutare, unire, inventare”. Bayrou ha insistito sulla necessità di superare le divisioni e costruire un nuovo percorso politico per il Paese.

Dialogo con l’opposizione e cambiamento di metodo

Lecornu ha sottolineato la necessità di un cambiamento profondo nel rapporto con le opposizioni: “Dovremo essere più creativi e più seri. I cambiamenti non riguardano solo la forma o il metodo, ma anche la sostanza”, ha detto, delineando una linea politica improntata al dialogo.

Arresti durante le proteste in Francia

L’insediamento del nuovo premier è avvenuto in un clima di tensione sociale. Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che, nel corso della mobilitazione nazionale “Bloquons Tout”, sono stati effettuati 295 arresti in tutta la Francia, di cui 171 nella regione dell’Ile-de-France. Quattro agenti delle forze dell’ordine sono rimasti leggermente feriti.