Ucraina, Zelensky: "I russi sapevano esattamente dove colpire"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che “i russi sapevano esattamente dove colpire” martedì, dopo che una bomba guidata ha colpito un villaggio nella regione di Donetsk, uccidendo almeno 24 persone mentre venivano distribuite le pensioni. “I russi sapevano esattamente dove stavano colpendo e hanno visto chiaramente che stavano colpendo dei civili. Si trattava di persone comuni che ricevevano la pensione” ha affermato in un videomessaggio il leader di Kiev, secondo il quale “senza nuove sanzioni, non ci saranno progressi nella diplomazia e in tutti gli sforzi per porre fine alla guerra“.