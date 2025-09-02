Ucraina, Zelensky: "Putin racconta favole, come se non fosse responsabile della guerra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Vladimir Putin di raccontare storie “come se non fosse responsabile della guerra” nel suo discorso video serale. Putin ha incontrato il leader cinese Xi Jinping per il vertice dell’Organizzazione di cooperazione di Shanghai, composta da 10 membri, e rimarrà a Pechino per assistere alla grande parata militare cinese in occasione dell’80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale. Durante il viaggio Putin ha affermato che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta ascoltando le giustificazioni del Cremlino per l’invasione dell’Ucraina e ha sostenuto che Mosca e Washington hanno raggiunto una “comprensione reciproca” sul conflitto. “Putin continua a raccontare le sue storie”, ha detto Zelensky. “Come se qualcuno lo ‘costringesse’ sempre a combattere, uccidere, spingere i bambini nei rifugi e mandare migliaia di persone ad assaltare le nostre posizioni”.