mercoledì 10 settembre 2025

Dazi: Corte Suprema accoglie appello presentato da Trump, udienza a novembre

Thursday, Aug. 7, 2025. (AP Photo/Marta Lavandier)
Il ricorso verrà esaminato in tempi rapidi

La Corte Suprema ha annunciato che esaminerà l’appello presentato dall’Amministrazione Trump riguardante i poteri del presidente per imporre dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti. Il ricorso verrà esaminato in tempi rapidi. La tempistica accelerata prevede che i giudici si riuniscano per la discussione orale nella prima settimana di novembre. Una Corte d’Appello federale, con una decisione di 7 a 4, aveva giudicato illegittimo il ricorso del presidente Usa all’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) per giustificare i dazi.

© Riproduzione Riservata