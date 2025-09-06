Australia, uomo ucciso da uno squalo a Sidney: la spiaggia della tragedia

Uno squalo ha ucciso un uomo di circa 50 anni davanti a una spiaggia di Sydney, in Australia, e le spiagge della zona sono state chiuse sabato mentre i droni cercavano l’animale: lo hanno comunicato le autorità. Le squadre di emergenza sono state inviate a Long Reef Beach poco dopo le 10 di sabato, ora locale, in risposta alla segnalazione secondo cui un uomo aveva riportato ferite gravi. L’uomo è stato recuperato dalle onde e portato a riva ma è morto sul posto. Due sezioni di una tavola da surf sono state recuperate e saranno esaminate. La polizia ha chiuso la spiaggia e sta collaborando con esperti di fauna selvatica per determinare la specie di squalo coinvolta. Il sovrintendente della polizia del Nuovo Galles del Sud, John Duncan, ha detto ai giornalisti che l’incidente è una “terribile tragedia”.