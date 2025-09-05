Ucraina, Putin: “Truppe Nato sarebbero un bersaglio legittimo”. Zelensky: “Possibile invio di migliaia di truppe occidentali”

Botta e riposta tra il leader russo e il presidente ucraino

Le truppe Nato sono un obiettivo legittimo da colpire. Lo ha detto chiaramente Vladimir Putin durante l’Eastern Economic Forum, organizzato a Vladivostok, in Russia. “Se alcune truppe dovessero comparire lì, specialmente ora, durante le operazioni militari, partiremo dal presupposto che questi saranno obiettivi legittimi da distruggere”, ha detto il leader del Cremlino. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a chiedere garanzie di sicurezza agli alleati e ribadisce la necessità che queste comincino a funzionare subito. No secco di Kiev a un possibile vertice con Putin a Mosca.