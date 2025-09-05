Ucraina, Cremlino: “Usa e Ue non possono garantire la sicurezza di Kiev”

Mosca critica gli alleati e non distende il clima di tensione internazionale. “Le forze straniere, in particolare europee e americane, possono garantire la sicurezza dell’Ucraina? Assolutamente no“, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. “Gli europei ostacolano la risoluzione” del conflitto. Non stanno contribuendo affatto”, ha detto ancora Peskov che ha accusato poi l’Europa di “continuare nei tentativi” di fare dell’Ucraina “il centro di tutto ciò che è anti-russo”.

Cremlino: “Invito Zelensky a Mosca per parlare, non per capitolare”

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha invitato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a Mosca non per convincerlo ad arrendersi, ma per avviare un dialogo. “È stato invitato a Mosca per parlare, non per capitolare”, ha aggiunto il portavoce. Alla domanda sul perché fosse stata scelta Mosca come sede del faccia a faccia, Peskov ha sottolineato che “era una proposta di Putin”. “Era la sua proposta, e vediamo che è stata respinta personalmente da Zelensky tramite il suo ministro degli Esteri”.

Cremlino: “Non ci sono sviluppi su nuovo colloquio Putin-Trump”

Al momento l’amministrazione presidenziale russa non ha nulla da annunciare su un possibile nuovo colloquio tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump. “Finora non ci sono stati risultati preliminari”, ha detto il funzionario di Mosca citato dall’agenzia Tass. In precedenza, l’inquilino della Casa Bianca aveva dichiarato di voler parlare presto con Putin.