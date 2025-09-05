Portogallo, fiori e candele sul luogo dell’incidente alla funicolare a Lisbona

Fiori e candele sono stati deposti venerdì a Lisbona, in Portogallo, vicino al punto in cui una funicolare è deragliata e si è schiantata, causando la morte di 16 persone e 21 feriti. Il caratteristico Elevador da Gloria giallo e bianco, classificato come monumento nazionale, era pieno di gente del posto e turisti mercoledì sera quando è uscito dai binari.

Diverse agenzie stanno indagando su quella che il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha descritto come “una delle più grandi tragedie del nostro recente passato”. L’Ufficio governativo per le indagini sugli incidenti aerei e ferroviari ha dichiarato di aver concluso la sua analisi del relitto. L’investigatore capo della polizia Nelson Oliveira ha detto che un rapporto preliminare della polizia è atteso entro 45 giorni. Centinaia di persone hanno partecipato giovedì sera a una messa nella chiesa di San Domenico di Lisbona.