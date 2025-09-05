Gaza, Katz: “Il cancello dell’inferno è stato aperto”

Ancora bombardamenti e morti nella Striscia di Gaza. Decine di palestinesi sono stati uccisi dall’alba di oggi, venerdì 5 settembre, a causa dei continui raid dello Stato ebraico. Intanto Hamas ha pubblicato un video che mostra due ostaggi israeliani tra cui Guy Gilboa-Dala, detenuto da 22 mesi. In tutto Israele i cittadini chiedono il rilascio dei restanti 48 prigionieri: nel Paese si stanno svolgendo diverse proteste per commemorare i 700 giorni dal massacro del 7 ottobre 2023 e per chiedere la liberazione dei loro connazionali.

