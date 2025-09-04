Germania, Bild: auto investe gruppo a Berlino: feriti anche bambini

Un’auto ha investito un gruppo di persone a Berlino nel quartiere di Wedding e ci sono diversi feriti. Lo riporta la Bild, secondo cui stando alle prime informazioni diversi bambini sono rimasti lievemente feriti e un’accompagnatrice è gravemente ferita. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.10 su Seestrasse, all’angolo con Dohnagestell. A investire il gruppo sarebbe stata una Bmw.

La Bild riporta che, secondo le prime informazioni, la Bmw avrebbe investito un gruppo di 15 bambini di età compresa fra 7 e 8 anni mentre girava. Secondo la Bild, i bambini feriti sono 3 e sono stati trasportati all’ospedale Virchow. Il conducente dell’auto è rimasto illeso. Alcune immagini lo mostrano appoggiato alla sua auto mentre viene interrogato dalla polizia. Il faro anteriore sinistro dell’auto è danneggiato. Polizia e vigili del fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e prendersi cura dei bambini.