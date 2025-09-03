Pechino, Putin e Kim fanno un giro in limousine insieme dopo la parata militare

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un hanno condiviso un giro in limousine mentre si trovavano Pechino per celebrare l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Il Cremlino ha pubblicato sui social media un video dei due leader che si dirigevano insieme a un ricevimento formale.

Si erano incontrati per colloqui bilaterali presso la Guesthouse di Diaoyutai dopo aver partecipato alla parata militare a Pechino alla presenza del presidente cinese Xi Jinping.