domenica 31 agosto 2025

Ucraina, Zelensky: "Senza pressione del mondo sulla Russia non ci sarà fine alla guerra"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato un massiccio attacco aereo russo nel sud dell’Ucraina, avvenuto due giorni dopo l’ultimo bombardamento su Kiev che ha causato 23 morti e colpito anche sedi diplomatiche dell’Unione Europea. Nel raid nella regione di Zaporizhzhia è stato distrutto un edificio residenziale di cinque piani: almeno un civile è morto e 28 persone sono rimaste ferite, tra cui alcuni bambini.

Secondo l’aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato 537 droni, oltre a 45 missili. Le forze ucraine ne hanno abbattuti o neutralizzati 510 e 38, rispettivamente. Nonostante questi attacchi, il Cremlino ha affermato di essere ancora interessato a continuare i negoziati di pace. Gli attacchi sono avvenuti meno di due settimane dopo un vertice presidenziale in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, che ha posto fine all’isolamento diplomatico del leader di Mosca ma ha prodotto pochi risultati concreti sulla fine della guerra.