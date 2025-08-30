Zaporizhzhia, raid russi: le immagini degli attacchi

La Russia ha lanciato nella notte un attacco con missili e droni contro varie regioni ucraine e il bilancio è di almeno un morto e 22 feriti, fra cui 3 bambini. Lo riferiscono le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Le vittime sono state registrate nella regione di Zaporizhzhia, dove i raid hanno danneggiato 40 case, 14 condomini e un numero imprecisato di strutture industriali, secondo quanto riferito dal governatore regionale Ivan Fedorov.

Altre esplosioni sono state udite nelle zone di Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk e Cherkasy. Ukrzaliznytsia, l’operatore ferroviario statale ucraino, ha riferito che l’infrastruttura ferroviaria è stata danneggiata nell’oblast di Kiev durante l’attacco notturno, causando ritardi di diverse ore nella partenza dei treni. Il Kyiv Independent riporta inoltre che un secondo di missili balistici russi è stato poi lanciato sulle città orientali dell’Ucraina intorno alle 5 del mattino.