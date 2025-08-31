Ucraina, Papa Leone XIV: “Cessi subito la guerra, basta con la logica delle armi”

(LaPresse) Durante l’Angelus domenicale da Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha rinnovato l’appello per un immediato cessate il fuoco immediato in Ucraina, invitando la comunità internazionale a sostenere la via del negoziato e della pace. “La voce delle armi deve tacere e si alzi quella della fraternità e della giustizia”, ha affermato. “La guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione – ha sottolineato – diverse città, comprese la capitale Kiev, sono state colpite, continuando a seminare morte e distruzione”.