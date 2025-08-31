Ucraina, Trump apre ad aerei Usa per sicurezza Kiev: “Bilaterale? Non so, ma trilaterale sì”

Utilizzare aerei Usa come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina? “Forse faremo qualcosa. Mi piacerebbe vedere una soluzione“. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un’intervista al ‘Daily Caller’. “Non sono i nostri soldati, ma ci sono da cinque a settemila soldati, per lo più giovani, che vengono uccisi ogni settimana. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto, sarebbero soprattutto gli europei, ma noi, noi li aiuteremmo. Loro ne hanno bisogno, e noi li aiuteremmo se potessimo fare qualcosa”, ha aggiunto.

Potrebbe verificarsi un incontro bilaterale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky? “Un incontro trilaterale potrebbe verificarsi. Un bilaterale, non lo so, ma un trilaterale si verificherà. Sapete a volte le persone non sono pronte”.