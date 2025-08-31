Pakistan, pesanti alluvioni nel Punjab: acque fiumi da record

La provincia orientale del Punjab, in Pakistan, sta affrontando la più grave alluvione della sua storia con i livelli delle acque dei fiumi raggiungono livelli record. Negli ultimi mesi, acquazzoni e nubifragi hanno provocato inondazioni improvvise e smottamenti nelle zone montuose del nord e del nord-ovest.

Le autorità locali stanno utilizzando istituti scolastici, strutture di polizia e di sicurezza come campi di soccorso e stanno evacuando la popolazione, anche con imbarcazioni, fanno sapere le autorità.

Il Punjab, dove vivono circa 150 milioni di persone, è una parte vitale del settore agricolo del Paese ed è il principale produttore di grano del Pakistan.