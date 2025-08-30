Pakistan, decine di migliaia di evacuati per le inondazioni: le impressionanti immagini

I soccorritori in Pakistan hanno continuato a evacuare decine di migliaia di persone bloccate dalle inondazioni, molte delle quali sono rimaste senza cibo né medicinali, mentre il governo faticava a fornire aiuti e a impedire che Lahore e altre città fossero sommerse dalle acque.

Le inondazioni nella provincia orientale del Punjab sono iniziate lunedì, quando una quantità anomala di pioggia ha provocato un improvvisa fuoriuscita di acqua dalle dighe indiane sui fiumi Sutlej, Chenab e Ravi. Quasi 300.000 persone sono state evacuate dalle zone colpite dall’alluvione e più di un milione sono state colpite.

Circa 20 persone sono morte nelle alluvioni di questa settimana nel Punjab, portando il bilancio nazionale delle vittime a 820 dalla fine di giugno, quando si sono verificate le inondazioni improvvise. Nella provincia sono attivi quasi 1.100 campi di soccorso e medici per fornire alloggi temporanei e cure, e altri campi medici sono in fase di allestimento nelle zone colpite dall’alluvione. Le autorità hanno fatto esplodere degli ordigni per rompere gli argini di protezione in diversi punti lungo il fiume Chenab, in piena, per ridurre la pressione.