Olanda, a Tilburg il Festival dei capelli rossi: migliaia di persone al raduno

A Tilburg, nel sud dell’Olanda, migliaia di persone con i capelli rossi si sono radunate per l’attesissimo Festival annuale dedicato alla loro chioma fiammeggiante. L’edizione 2025 del festival Redhead Days prevede musica, food truck e workshop su misura per le esigenze specifiche delle persone dai capelli rossi, tra cui lezioni di trucco e prevenzione del cancro della pelle. Il festival è gratuito e aperto a tutti.

L’edizione 2013 ha stabilito il Guinness World Record per il “più grande raduno di persone con capelli rossi naturali” con 1.672 persone che hanno posato per la foto di gruppo. L’idea del Festival è nata vent’anni fa dall’artista olandese Bart Rouwenhorst stupefatto dalla risposta per un suo annuncio in cui chiedeva modelli dai capelli rossi.