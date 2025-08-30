Gaza City, Idf avvia l’operazione: raid anche su Nuseirat. 10 morti

“La Germania non sosterrà per il momento le sanzioni dell’Unione Europea contro Israele per la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen. “La partecipazione al programma Horizon Europe è una collaborazione nel campo civile, non sapevo che una cooperazione tra l’Unione Europea e le organizzazioni civili in Israele avrebbe un effetto sull’esercito militare. Perciò non siamo molto soddisfatti di queste proposte. Ma è vero che dobbiamo essere pronti per le sanzioni. La Germania sta invece limitando le forniture di armi a Israele, “credo che questa sia una misura molto mirata, molto importante e molto necessaria”, ha aggiunto.
Un soldato israeliano è stato ucciso e almeno 11 sono rimasti gravemente feriti in scontri con i combattenti di Hamas a Gaza City e 4 soldati dell’Idf risultano dispersi. Lo riporta Al-Jazeera, che cita media israeliani. Secondo quanto riportato, i soldati israeliani sarebbero stati vittima di un’imboscata da parte dei combattenti nel quartiere Zeitoun di Gaza City.
Sul mancato rilascio dei visti Usa alla delegazione palestinese e Abu Mazen per partecipare all’assemblea Onu, “dobbiamo chiarire i fatti. Ne discuteremo sicuramente oggi. E poi, naturalmente, sosteniamo i principi secondo cui le Nazioni Unite sono un luogo per tutte le nazioni che hanno uno status. Quindi ne discuteremo sicuramente, ma prima dobbiamo chiarire i fatti”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen.
Il Portavoce del Segretario Generale Stéphane Dujarric ha affermato che la decisione di Israele di interrompere le pause tattiche giornaliere a Gaza City, ora dichiarata “zona di combattimento pericolosa”, minaccia sia la vita delle persone che la capacità degli operatori umanitari di operare.I team delle Nazioni Unite hanno riferito che, sebbene le pause avessero lasciato spazio all’azione umanitaria, “sono stati comunque osservati bombardamenti nelle aree e nei momenti in cui tali pause erano state dichiarate”, ha detto. L’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha sottolineato che “le operazioni di soccorso salvavita devono essere rese possibili, non annullate”. Dujarric ha avvertito che costringere le persone a spostarsi più a sud rischia di essere “la ricetta per il disastro” e potrebbe equivalere a un trasferimento forzato. E ha affermato che le Nazioni Unite si aspettano che il loro lavoro venga facilitato, ricordando alle parti che i civili e le strutture umanitarie “devono essere protetti in ogni momento”.
Il fuoco israeliano ha ucciso 48 palestinesi a Gaza, come hanno dichiarato le autorità sanitarie locali, mentre il bilancio delle vittime a Gaza ha superato quota 63.000.Il Ministero della Salute di Gaza ha riferito che 63.025 persone sono morte dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023.Intanto i palestinesi affrontano l’inizio dell’offensiva allargata di Israele a Gaza City. Il conteggio non distingue tra combattenti e civili uccisi nei 22 mesi di guerra tra Israele e Hamas. Il Ministero afferma che cinque persone sono morte per cause legate alla malnutrizione nell’ultimo giorno, portando il bilancio a 322, inclusi 121 bambini, dall’inizio della guerra. Un funzionario militare afferma che Israele intende continuare a far arrivare gli aiuti a Gaza City durante l’offensiva, ma un gruppo umanitario delle Nazioni Unite teme “un impatto orribile” sulle persone già private dei beni di prima necessità.
Sulle sanzioni a Israele, “non sono molto ottimista, perché anche l’opzione che proponiamo, che è piuttosto indulgente per quanto riguarda la loro partecipazione al programma Horizon, anche lì non abbiamo la maggioranza qualificata. Ne discuteremo, ci sono molte proposte avanzate affinché quei paesi che non ci hanno sostenuto possano partecipare. Ma questo è, non sono molto ottimista, e oggi non adotteremo sicuramente decisioni”. Lo ha affermato l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen. “Questo manda un segnale che siamo divisi su questo tema, ed essendo divisi, non abbiamo una voce unificata. Quindi se non abbiamo una voce unificata, allora su questo argomento non abbiamo voce sulla scena globale”, rimarca la capa della diplomazia Ue.
Raid aerei israeliani hanno colpito nella notte il campo di Nuseirat nonché le zone di Karama e via al-Wahda a Gaza City, provocando in totale 10 morti. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Secondo l’agenzia, fra le vittime ci sono 5 persone uccise nell’attacco che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, a sud di Gaza City.