Gaza City, esplosioni nella notte per i raid Idf

Esplosioni visibili dal confine di Israele con Gaza nella notte, con l’Idf che ha dichiarato Gaza City zona di guerra, prendendo di mira la città principale della Striscia. Attacchi anche su Nuseirat. Ci sono 10 morti secondo fonti paletinesi.

L’attacco su Gaza City si intensificherà, ha annunciato un portavoce dell’esercito israeliano (Idf), Avichay Adraee. Le forze armate israeliane hanno avviato l’attacco su Gaza City operando “con grande forza” nella periferia della città e l’operazione militare è nella sua fase iniziale, ma l’esercito israeliano “intensificherà i propri attacchi” e “non esiterà” fino a quando tutti gli ostaggi israeliani non saranno stati liberati e Hamas non sarà stato smantellato “militarmente e politicamente”, ha dichiarato Adraee.