20 anni dall'uragano Katrina: a New Orleans si ricorda a suon di musica con trombe e tamburi

I residenti di New Orleans commemorano il 20º anniversario del devastante impatto dell’uragano Katrina sulla costa del Golfo. Eventi che spaziano da solenni cerimonie commemorative a vivaci esibizioni musicali si tengono in città venerdì, per onorare i morti, gli sfollati e i determinati sopravvissuti che hanno contribuito alla ricostruzione.

La giornata è iniziata con una cerimonia di deposizione di una corona presso il memoriale di New Orleans dedicato alle decine di vittime della tempesta rimaste senza nome. Centinaia di persone hanno osservato un minuto di silenzio nel Lower Ninth Ward, un quartiere a maggioranza afroamericana dove il sistema federale di argini cedette il 29 agosto 2005. Residenti e autorità hanno inoltre ricordato l’anniversario di Katrina anche in Mississippi, dove la tempesta causò centinaia di altre vittime.