Yemen, migliaia di persone in piazza a sostegno di Gaza

(LaPresse) Decine di migliaia di yemeniti sono scesi in piazza a Sana’a per una manifestazione in segno di solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza. I manifestanti sono stati visti brandire fucili, bandiere e striscioni palestinesi mentre scandivano slogan antiamericani e antiisraeliani. La protesta di questa settimana segue gli attacchi aerei israeliani di giovedì 28 agosto che hanno scosso la capitale yemenita Sana’a, sotto il controllo dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran. Nell’attacco ha perso la vita il primo ministro del governo Houthi, Ahmed Ghaleb Al-Rahwi.