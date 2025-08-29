Idf: “Gaza City zona di combattimento, stop a pause umanitarie”. Recuperati i corpi di due ostaggi

Anche oggi, venerdì 29 agosto, decine di palestinesi sono morti nella Striscia a causa di raid israeliani. L’Idf intanto si prepara alla maxi offensiva su Gaza City: l’esercito l’ha definita “una zona di combattimento pericolosa” e ha annunciato che sospenderà le cosiddette pause tattiche che erano state introdotte per consentire la consegna di aiuti umanitari. Le forze armate hanno anche recuperato i corpi senza vita di due ostaggi. Delle 251 persone catturate dai militanti guidati da Hamas il 7 ottobre 2023, circa 50 rimangono a Gaza, di questi 20 Israele ritiene che siano ancora vivi.
“Dobbiamo denunciare la nefandezza di una propaganda che, sfruttando ingenuità e visceralità, ottenebra un discernimento sano e banalizza il senso profondo della nostra stessa umanità, inducendo a schierarsi l’uno contro l’altro, ma mai a favore del bene, fomentando alternativamente antisemitismo e islamofobia o rianimando le inveterate avversioni al cristianesimo cattolico e alle religioni in generale, anziché collaborare insieme per una vera pace”. Lo si legge nell’appello interreligioso indirizzato alle istituzioni italiane da Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii), Abu Bakr Moretta, presidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), Naim Nasrollah, presidente della Moschea di Roma, Yahya Pallavicini, imam della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), e dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei).”Condividere originalità, curiosità per i significati dei nostri testi sacri, con studio e conoscenza, e difendere da ogni abuso e distorta interpretazione, che allontanano verso derive dell’odio, pregiudizio e violenza altrui – si legge nell’appello -. L’odio e la violenza non hanno mai alcuna legittimità, portano solo alla diffusione della crudeltà di chi cura ambiguamente interessi paralleli volgarizzando e corrompendo le interpretazioni e la natura autentica dei testi sacri per benedire l’uso delle armi e organizzare la morte dell’altro. Nessuna sicurezza sarà mai costruita sull’odio. La giustizia per il popolo palestinese, come la sicurezza per il popolo israeliano, passano solo per il riconoscimento reciproco, il rispetto dei diritti fondamentali e la volontà di parlarsi. Il dovere di lavorare per una responsabile convivenza ci richiama come religiosi alla necessità di promuovere coesione sociale sulla base di valori condivisi, a fronte della grande costernazione che ci suscita il dolore degli altri. Bisogna ripartire dalla testimonianza della sacralità della vita e dalla santità della terra come doni di Dio che nessuno possiede in esclusiva a discapito dell’altro. Questo patrimonio va custodito insieme come occasione per riconoscere la dinamica della scienza sacra, la fratellanza autentica e la vera pace nella vittoria dello spirito sulla tragica ostinazione al male”.
Israele ha annunciato che le sue forze armate hanno recuperato i corpi di 2 ostaggi, di cui uno è stato identificato come Ilan Weiss, un uomo israeliano ucciso nel kibbutz Be’eri durante l’attacco del 7 ottobre 2023, e l’altro non è stato identificato. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha riferito che i corpi sono stati riportati in Israele. Dei 251 ostaggi catturati dai militanti guidati da Hamas quasi 22 mesi fa, circa 50 rimangono a Gaza, di cui 20 che Israele ritiene siano ancora vivi.
È salito ad almeno 41 morti a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia dall’alba. Lo riporta Al-Jazeera citando fonti ospedaliere.
L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato Gaza City “una zona di combattimento pericolosa”, annunciando che nella zona sospenderà le cosiddette pause tattiche che erano state introdotte per consentire la consegna di aiuti umanitari. Gaza City è fra i luoghi in cui Israele il mese scorso aveva annunciato la sospensione dei combattimenti fra le 10 e le 20 per consentire l’ingresso di cibo e aiuti umanitari. Le ‘pause tattiche’ sono state applicate a Gaza City, Deir al-Balah e Muwasi, tre luoghi in cui centinaia di migliaia di sfollati hanno trovato rifugio. Il cambiamento di rotta arriva mentre Israele si prepara ad ampliare la sua offensiva, mobilitando decine di migliaia di soldati per prendere il controllo di Gaza City. L’esercito israeliano non ha specificato se abbia informato i residenti o le organizzazioni umanitarie della ripresa delle ostilità durante il giorno. “In conformità con la valutazione della situazione e le direttive dell’establishment politico, a partire dalle ore 10:00 di oggi la tregua tattica locale nelle attività militari non si applicherà all’area di Gaza City, che costituisce una zona di combattimento pericolosa”, recita il post pubblicato su X dall’Idf. L’esercito “continua a sostenere gli sforzi umanitari mentre conduce operazioni per proteggere Israele”, dichiara ancora l’esercito. In passato Israele ha affermato che Gaza City è una roccaforte di Hamas, con una rete di tunnel che continua a essere utilizzata dai militanti dopo diverse incursioni su larga scala. La città ospita anche alcune delle infrastrutture critiche e delle strutture sanitarie della Striscia. Giovedì le Nazioni Unite hanno affermato che la striscia sotto assedio potrebbe perdere metà della sua capacità ospedaliera se Israele realizzasse l’offensiva di Gaza City come pianificato.
È salito ad almeno 30 morti a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia dall’alba. Lo riporta Al-Jazeera citando fonti mediche. L’emittente precisa che 2 delle vittime sono state registrate nel quartiere Zeitoun di Gaza City, nel sudovest della città, e che a Khan Younis nell’attacco israeliano è morto un bambino. Già precedentemente Al-Jazeera aveva riferito che 5 delle persone uccise sono morte in un attacco con droni israeliani condotto contro tende che ospitavano sfollati nella zona di al-Mawasi, nel sud della Striscia, a ovest di Khan Younis, definita da Israele ‘zona sicura’ ma regolarmente colpita da attacchi dell’esercito.
È di almeno 21 morti a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia dall’alba. Lo riporta Al-Jazeera citando fonti mediche, precisando 5 delle persone uccise sono morte in un attacco con droni israeliani condotto contro tende che ospitavano sfollati nella zona di al-Mawasi, nel sud della Striscia, a ovest di Khan Younis, definita da Israele ‘zona sicura’ ma regolarmente colpita da attacchi dell’esercito.
Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, primo ministro del governo Houthi, è stato ucciso ieri in un attacco israeliano a Sana’a, in Yemen. Lo hanno riferito alcune fonti al quotidiano yemenita ‘Aden Al-Rad’, secondo quanto riporta Ynet. Il raid ha preso di mira un’abitazione in una zona residenziale dove presumibilmente Al-Rahwi alloggiava insieme ad altri funzionari.