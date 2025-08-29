Idf: “Gaza City zona di combattimento, stop a pause umanitarie”. Recuperati i corpi di due ostaggi

Anche oggi, venerdì 29 agosto, decine di palestinesi sono morti nella Striscia a causa di raid israeliani. L’Idf intanto si prepara alla maxi offensiva su Gaza City: l’esercito l’ha definita “una zona di combattimento pericolosa” e ha annunciato che sospenderà le cosiddette pause tattiche che erano state introdotte per consentire la consegna di aiuti umanitari. Le forze armate hanno anche recuperato i corpi senza vita di due ostaggi. Delle 251 persone catturate dai militanti guidati da Hamas il 7 ottobre 2023, circa 50 rimangono a Gaza, di questi 20 Israele ritiene che siano ancora vivi.

Guerra in Medio Oriente – La diretta Prosegue l’offensiva di Israele su Gaza, decine i morti dall’alba di oggi. Appello interreligioso alle istituzioni italiane: “Stop a propaganda nefasta che fomenta odio” Inizio diretta: 29/08/25 07:00 Fine diretta: 29/08/25 23:00