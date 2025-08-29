Ucraina, Zakharova: “Garanzie di sicurezza solo dopo i negoziati di pace”

(LaPresse) Secondo il Ministero degli Esteri russo, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina dovrebbero essere il risultato di negoziati di pace e non una condizione preliminare per avviare il dialogo. La portavoce Maria Zakharova ha dichiarato che solo una soluzione pacifica che affronti le cause profonde del conflitto può garantire la sicurezza, anche per la Russia. Ha inoltre criticato chi sostiene l’ingresso dell’Ucraina nella NATO, definendolo un tentativo di trascinare Kiev nell’orbita dell’Alleanza.