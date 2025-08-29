Ucraina, Merz su incontro Putin-Zelensky: “Condizioni di Mosca inaccettabili”

(LaPresse) Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante una conferenza con il presidente francese Emmanuel Macron a Tolone, ha espresso speranza per un incontro tra Putin e Zelensky entro due settimane, ma ha evidenziato la mancanza di disponibilità da parte di Putin, che continua a porre condizioni inaccettabili. Il leader di Berlino ha sottolineato la frustrazione per l’assenza di progressi nei negoziati sulla guerra in Ucraina e ha ricordato una recente telefonata con il presidente americano Donald Trump, in cui la situazione appariva diversa. Ha infine annunciato che la prossima settimana si discuteranno i prossimi passi, ribadendo la necessità di un’azione congiunta di Europa e Stati Uniti e della volontà russa di negoziare seriamente.