Ucraina, Macron contro Putin: “Orco alle porte dell’Europa”

(LaPresse) Il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto le critiche provenienti da Mosca e ha ribadito le sue accuse al Cremlino, denunciando la “deriva autocratica” e l’”imperialismo revisionista” di Vladimir Putin, definito un “orco” e un “predatore”. Durante una conferenza stampa a Tolone con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Macron ha affermato che molti popoli, come i georgiani e gli ucraini, percepiscono questa minaccia in modo diretto. Macron ha inoltre annunciato che nel fine settimana lui e Merz parleranno con il presidente americano Donald Trump per affrontare le tematiche legate alla guerra in Ucraina.