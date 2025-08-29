Ucraina, attacco russo su Kiev: fiori e giocattoli per ricordare le vittime

(LaPresse) I residenti di Kiev si sono riuniti davanti a un edificio residenziale per commemorare le 22 vittime, tra cui quattro bambini, uccise nell’ultimo attacco aereo russo sulla capitale ucraina, secondo quanto riportato dal Servizio di Emergenza dello Stato. Secondo l’Aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato 598 droni e 31 missili di vario tipo in tutto il Paese, colpendo soprattutto Kiev: 33 aree della capitale sono state danneggiate direttamente o da detriti. L’attacco è stato uno dei più gravi nella capitale dall’inizio dell’invasione russa. In risposta, i ministri della Difesa europei hanno promesso maggiore sostegno militare all’Ucraina e nuove misure contro Mosca, tra cui il sequestro di beni congelati, ulteriori sanzioni e il rafforzamento del percorso di adesione di Kiev all’Unione Europea.