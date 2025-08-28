Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: edifici ridotti in macerie

(LaPresse) Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito la capitale ucraina Kiev durante la notte, causando almeno otto morti e quasi 40 feriti, secondo le autorità locali. Tra le vittime ci sono una ragazza di 14 anni e un altro bambino, secondo quanto riportato dal Ministro dell’Interno ucraino. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, poiché i soccorritori continuano a cercare persone sotto le macerie. La Russia ha utilizzato droni-esca, missili da crociera e missili balistici, colpendo almeno 20 località in sette distretti della città. Quasi 100 edifici sono stati danneggiati, inclusi un centro commerciale e numerosi edifici residenziali. Si tratta del primo grande attacco combinato su Kiev dopo l’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska.